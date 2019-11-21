50% خصم على تذاكر الملكية مع انطلاقة موسم “بلاك فرايدي” – متى؟

عمان – الغد – تطرح شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عرضاً تشجيعياً جديداً على أسعار تذاكر سفرها بخصومات تصل حتى 50% على مدى الساعات الأربع والعشرين من (يوم غدٍ الجمعة 22 تشرين الثاني الجاري) والذي يتزامن مع إنطلاقة موسم التخفيضات على الأسعار والمعروف عالمياً “Black Friday”.

ويشمل الخصم جميع الوجهات على شبكة خطوط الملكية الأردنية سواءً للرحلات المغادرة من الأردن أو القادمة اليه، وهو متوفر الكترونياً على موقع الشركة www.rj.com وكذلك عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، حيثُ يستطيع المسافرون شراء تذاكرهم في اليوم المذكور للسفر بها خلال الفترة ما بين 13/1/2020 وحتى 10/5/2020، على ألا تقل مدة الإقامة في بلد المقصد عن ثلاثة أيام ولا تتجاوز 45 يوماً.

وفيما يتعلق بأمتعة السفر، فإن المسافرين من وإلى محطات الشركة في أميركا الشمالية والشرق الأقصى يمكنهم حمل حقيبة واحدة تزن 23 كغم مجاناً، بينما يُمكن للمسافرين إلى الوجهات الأخرى دفع أسعار مخفضة بدل حقيبة بنفس الوزن.

كما يستطيع المسافرون الدائمون الأعضاء في برنامج Royal Club والذين يشترون بطاقات سفرهم خلال فترة البيع المذكورة تجميع نسبة من أميال السفر التي تستحق لحساباتهم في البرنامج والحصول على امتيازات متعددة يوفرها البرنامج لمشتركيه مقابل ذلك.

وعلّق المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر على هذا العرض التشجيعي معرباً عن سعادة الشركة بمواصلة تلبية رغبات مسافريها في مختلف المناسبات الوطنية والإجتماعية وعلى مدار العام من حيث توفير الأسعار المخفضة وتمكين عدد أكبر من الركاب للسفر الى وجهات سياحية مختلفة حول العالم.

ودعا بيشلر المسافرين الى متابعة صفحات التواصل الإجتماعي التابعة للشركة ووسائل الإعلام المختلفة لمعرفة آخر عروض البيع المتميزة والتي إعتادوا عليها من الملكية الأردنية منذ أكثر من عامين.