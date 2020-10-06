50 دينارا مكافأة فورية للاعبي معان بعد التعادل مع الفيصلي

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

سلمت إدارة نادي معان، لاعبي فريقها لكرة القدم، مبلغ 50 دينارا لكل لاعب، بعد التعادل الأخير أمام الفيصلي بدون أهداف، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان يفترض أن تقدم الإدارة مبلغ 100 دينار لكل لاعب، في حال الفوز على الفيصلي، ولكن الخروج بنتيجة التعادل في هذه المباراة، دفع النادي لصرف 50 دينارا لكل لاعب بمناسبة التعادل.

الإدارة كان يفترض أيضا أن تدعو اللاعبين لحفل عشاء بعد المباراة، ولكن بناء على طلب اللاعبين، تم تأجيل العشاء ليوم آخر لا تكون فيه مباراة.