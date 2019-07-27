50 عاما من النجاح.. “بسطامي وصاحب” تستمر في الإنجاز

عمان- مع انقضاء خمسة عقود من الإنجازات، وتحقيق تاريخ حافل مليء بالنجاحات المستمرة جسّدت رؤية الشركة لتحقيق تنمية شاملة، وضمن خطتها الاستراتيجية للاحتفاء بمسيرتها الطويلة، أطلقت شركة بسطامي وصاحب التجارية – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – مجموعة من الأنشطة والفعاليات والحملات، ساعية من خلالها إلى تسليط الضوء على التفرّد الذي حقّقته الشركة خلال مسيرتها، وسعيها الدائم لإيجاد حلول مبتكرة تلبي رغبة جميع زبائنها.

وتضمّنت الأنشطة التي قامت بها الشركة تجديد الهوية التجارية للشركة من خلال خلق شعار خاص بالخمسين عاماً ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مختلفة ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، ومسابقات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ستكمل الشركة أنشطتها خلال العام 2019 بالتجهيز لافتتاح أحدث مركز للخدمات وقطع الغيار في المنطقة الصناعية في البيادر والذي سيتم تدشينه في أيلول المقبل ، فضلاً عن التوسع لافتتاح معرض جديد في إربد وغيرها من كافة مناطق الأردن التي تسعى شركة بسطامي وصاحب للوصول إليها وخدمتها.

وعن الأسباب التي دفعت بسطامي وصاحب إلى القيام بذلك، تحدّث المهندس عكرمة محاسنة – الرئيس التنفيذي للشركة – قائلاً: “إنّنا نقفُ اليوم لنفخر بخمسين عاما من الإنجاز الذي لا يُضاهى، وبقاعدة صلبة من العملاء، وبالتميّز في طرح الخدمات، إذ أننا نبذل جهدنا لتقديم خدمات مبتكرة تغطي احتياجات الجميع كل في مجال عمله”، وأضاف: “لقد سعينا في بسطامي وصاحب منذ اللحظة الأولى لانطلاقنا إلى تحقيق نهج التفرد الدائم مع الالتزام بقيمنا التي نحقق من خلالها رؤيتنا، وسعينا إلى رفد الأردن بأحدث ما تقدّمه علامتانا التجاريتان نيسان وإنفينيتي، فضلا عن عملنا الدؤوب لإحداث فارق فعلي في الخدمات التي نقدّمها لعشّاق سياراتنا قبل وأثناء وبعد البيع، هادفين إلى بناء علاقات راسخة طويلة المدى معهم”.