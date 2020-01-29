50 مليون دينار مبيعات “تذكرة البترا” للسياح الأجانب في 2019

محمد أبو الغنم

عمان- أكد مصدر مطلع في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أن دخل البترا من مبيعات تذاكر الأجانب تجاوزت حاجز 50 مليون دينارخلال العام الماضي.

وقال المصدر الذي فضل عدم شكف هويته أن تلك المبيعات للسياح الاجانب فقط خلال العام 2019 والذي تجاوز عددهم المليون سائح اجنبي من مختلف انحاء العالم.

وأضاف المصدر نفسه ان حجم مبيعات التذاكر للسياح الاجانب ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 49 % او بمقدار 16.5 مليون دينار مقارنة بعام 2018 والذي بلغ فيه حجم مبيعات التذاكر نحو 33.5 مليون دينار.

وبلغ عدد الزوار الأجانب 670687 خلال العام 2018 إذ بلغت قيمة مبيعات تذكرة دخول البترا نحو 33.5 مليون دينار.

واشار المصدر إلى أن مدينة البترا الاثرية شهدت خلال العام الماضي 2019 نشاطا سياحيا غير مسبوق في اعداد زوارها إذ أنهت العام برقم قياسي غير معتاد عليه سابقا إذ بلغ عدد زوارها مليون و135 الف و300 زائر من كافة الجنسيات بنسبة زيادة عن العام 2018 بلغت 37 % والذي بلغ فيه عدد الزوار 828952 زائرا من كافة الجنسيات.

وبين المصدر أن عدد زوار الأجانب كان مليون و553 زائرا بالنسبة زيادة بلغت 49 % او بمقدار تجاوز 329 ألف زائر، بينما كان عدد الأردنيين والعرب 129144 زائرا، والرحلات الطلابية 5603 زائر.

وحسب المصدر، فإن شهر كانون الأول(ديسمبر) من العام الماضي كان الأفضل مقارنة مع الفترة نفسها منذ بداية السجلات السياحية في البترا، حيث بلغ عدد الزوار فيه 92530 زائرا من كافة الجنسيات وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2018 والذي بلغ فيه عدد الزوار 70318 زائر فإن نسبة الارتفاع بلغت 32 % او بزياده وصلت الى 22.2 ألف سائح.

ورجح المصدر ان يكون الموسم الحالي موسما نشطا وقويا لزيادة أعداد الزوار في نظرا للمؤشرات التي بدأنا نشهدها منذ بداية العام الجاري اذ تستقبل البترا آلاف السواح من مختلف الجنسيات.

ويشار الى ان سعر تذكرة دخول البترا للزائر الاجنبي يبلغ 50 دينارا، ويبلغ سعرها للزائر العربي 10 دنانير، وللمواطن الأردني ديناران.

وذكرت مؤخرا وزارة السياحة والآثار ارتفاع إجمالي مجموع زوار المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9 % ليصل إلى 5.36 مليون مقارنة مع 4.9 مليون في العام الذي سبقه.

وبينت الوزارة أن أعداد سياح المبيت ارتفع الى 4.5 مليون سائح خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.1 % على العام 2018 الذي سجل عدد سياح المبيت 4.15 مليون سائح بزيادة تصل الى اكثر من 350 ألف سائح.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن ارتفاع إجمالي مجموع زوار المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9 % ليصل إلى 5.36 مليون مقارنة مع 4.9 مليون في العام الذي سبقه.

وبينت الوزارة أن أعداد سياح المبيت ارتفعت الى 4.5 مليون سائح خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.1 % على العام 2018 الذي سجل عدد سياح المبيت 4.15 مليون سائح بزيادة تصل الى اكثر من 350 ألف سائح.

واشارت الوزارة الى تحسن اداء القطاع السياحي ونموه بشكل ملحوظ منذ بداية العام الماضي إذ أظهرت المؤشرات المعلنة ارقاما جديدة ومبشرة.

ولفتت الوزارة إلى المواقع السياحية والأثرية الاكثر استقبالا للسياح خلال العام الماضي إذ شهدت البترا في العام 2019 ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الزوار بلغ مع نهاية العام 1,135,300 مليون زائر بنسبة ارتفاع بلغت 37,3 % عن العام 2018.