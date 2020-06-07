50 % نسبة تساقط ثمار الحمضيات اثر ارتفاع الحرارة في الاغوار الشمالية

الأغوار الشمالية- قال مدير زراعة لواء الاغوار الشمالية المهندس موفق أبو صهيون، إن نتائج الكشف الميداني الذي نفذته كوادر المديرية على مزارع الحمضيات في اللواء اثر شكاوى المزارعين من تساقط الثمار بسبب ارتفاع درجات الحرارة اظهرت تساقط نحو 50 بالمئة من الثمار في مرحلة عقدها.

واوضح ابو صهيون لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن تساقط الثمار شمل غالبية اصناف الحمضيات، من البرتقال والليمون والكلمنتينا والمندلينا وذبول اوراقها، داعيا المزارعين إلى مواصلة ري مزروعاتهم واتباع الارشادات الزراعية للحفاظ على موسمهم من تأثير العوامل المناخية.

وكان مزارعو الحمضيات في الاغوار الشمالية شكوا من تساقط كميات كبيرة من ثمار مزارعهم اثر موجة الحرارة التي اجتاحت مناطقهم خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان ما انعكس على تدني انتاجية مزارعهم وضعف المردود المالي في موسم الحمضيات المقبل.

وطالبوا وزارة الزراعة بحصر الأضرار ومنحهم قروضاً دون فوائد وزيادة كميات مياه الري.

وكان وزير البيئة وزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، اكد البدء بإجراءات لتوسيع مظلة المخاطر الزراعية التي يغطيها صندوق المخاطر الذي يغطي حاليا اضرار الصقيع فقط، لتشمل جميع أنواع المخاطر الزراعية، والبدء كذلك بإنشاء برنامج للتكافل التعاوني لتمكين المزارعين من أدوات التأمين الزراعي لحماية الاستثمار في القطاع.

يذكر أن مساحة زراعة الحمضيات في الاغوار الشمالية تبلغ نحو 60 الف دونما، بنسبة 82 بالمئة من انتاج المملكة.

بترا