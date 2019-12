50 نقطة لديفيس تعزز صدارة ليكرز ودونسيتش يُحطّم رقم جوردان

لوس انجليس – قاد أنطوني ديفيس فريقه لوس أنجليس ليكرز الأحد إلى الفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 142-125 وتعزيز صدارته لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما استمر تألق السلوفيني لوكاس دونسيتش الذي عادل انجاز الأسطورة مايكل جوردان من دون تجنيب دالاس مافريكس الهزيمة.

وسجل ديفيس 50 نقطة مع سبع متابعات وست تمريرات حاسمة، مؤكدا تألقه في الآونة الأخيرة بعدما سجل 39 نقطة في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز الجمعة، ومعيدا إلى الأذهان نجوميته المطلقة مع فريقه السابق نيو أورليانز بيليكانز الذي تركه الصيف الماضي للانضمام إلى ليكرز.

لكن الفارق الوحيد في صفوف فريقه الجديد أنه يلعب إلى جانب “الملك” ليبرون جيمس الذي سجل 32 نقطة، بينها ست ثلاثيات من أصل ثماني محاولات، مع 13 تمريرة حاسمة، علما بأنه وجد نفسه مرتكبا أربعة أخطاء في نهاية الشوط الأول.

🎥 Frank Vogel on AD: "What sticks out to me was his great defense. To be able to anchor us on defense and still go for 50 – a performance for the ages." pic.twitter.com/5Mos4VVbsl

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 9, 2019