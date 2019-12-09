50 نقطة لديفيس تعزز صدارة ليكرز ودونسيتش يُحطّم رقم جوردان

لوس انجليس – قاد أنطوني ديفيس فريقه لوس أنجليس ليكرز الأحد إلى الفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 142-125 وتعزيز صدارته لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما استمر تألق السلوفيني لوكاس دونسيتش الذي عادل انجاز الأسطورة مايكل جوردان من دون تجنيب دالاس مافريكس الهزيمة.

وسجل ديفيس 50 نقطة مع سبع متابعات وست تمريرات حاسمة، مؤكدا تألقه في الآونة الأخيرة بعدما سجل 39 نقطة في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز الجمعة، ومعيدا إلى الأذهان نجوميته المطلقة مع فريقه السابق نيو أورليانز بيليكانز الذي تركه الصيف الماضي للانضمام إلى ليكرز.

لكن الفارق الوحيد في صفوف فريقه الجديد أنه يلعب إلى جانب “الملك” ليبرون جيمس الذي سجل 32 نقطة، بينها ست ثلاثيات من أصل ثماني محاولات، مع 13 تمريرة حاسمة، علما بأنه وجد نفسه مرتكبا أربعة أخطاء في نهاية الشوط الأول.

🎥 Frank Vogel on AD: "What sticks out to me was his great defense. To be able to anchor us on defense and still go for 50 – a performance for the ages." pic.twitter.com/5Mos4VVbsl — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 9, 2019

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديفيس حاجز الـ50 نقطة في مسيرته الاحترافية والأولى مع ليكرز، حيث سجل ديفيس 10 رميات حرة من أصل 10، وفشل في محاولتين من خارج القوس.

في المقابل، مني مينيسوتا تمبروولفز بخسارته الرابعة تواليا والـ12 في 22 مباراة هذا الموسم، على الرغم من تخطي ثمانية من لاعبيه حاجز العشر نقاط أبرزهم كارل-أنطوني تاونز (19 مع 8 تمريرات حاسمة) وأندرو ويغينز (19) وجوش اوكوجاي (18) وروبرت كوفينغتون (16).

وأوقف ساكرامنتو كينغز الانتصارات المتتالية لدالاس مافريكس عندما تغلب عليه 110-106 في عقر داره في مباراة تألق فيها نجم الخاسر الواعد دونسيتش (20 عاما) بتسجيله 27 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وسبع متابعات، وهي المباراة الـ19 على التوالي التي يحقق فيها اللاعب 20 نقطة مع خمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة على الأقل، فحطم الرقم القياسي الذي حققه جوردان في العام 1989.

وكان جوردان الذي توج بلقب الدوري ست مرات مع شيكاغو بولز، هو الوحيد الذي حقق هذا الرقم في الصيغة الحالية للدوري منذ دمج رابطتي كرة السلة في الولايات المتحدة عام 1976. ويحمل الأسطوري الآخر أوسكار روبرتسون الرقم القياسي المطلق (29 مباراة في موسم 1964-1965).

واستعاد لوس انجليس كليبيرز توازنه بعد يومين من خسارته المذلة امام ميلووكي باكس (91-119)، بفوزه على مضيفه واشنطن ويزاردز 135-119، حيث يُدين كليبيرز بفوزه الى كواهي لينارد صاحب 34 نقطة مع 11 متابعة، وبول جورج الذي سجل 27 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، بالإضافة الى البديل مونتريزل هاريل الذي سجل 20 نقطة بينها تسع في الربع الأخير.

وقاد توبياس هاريس فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على ضيفه على تورونتو رابتورز حامل اللقب 110-104 بتسجيله 26 نقطة، وسرق هاريس النجومية من زميليه الكاميروني جويل إمبيد الذي اكتفى بتسجيل 10 نقاط مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، والأسترالي بن سيمونز الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الـ”تريبل دابل” بتسجيله 16 نقطة مع 11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

وبرز كايل لاوري في صفوف حامل اللقب بتسجيله 26 نقطة لم تكن كافية لتجني فريقه الخسارة الثالثة على التوالي، فيما اكتفى الكاميروني باسكال سياكام بتسجيل 16 نقطة فقط.

Living at the hoop. pic.twitter.com/lAj0D1yrp9 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 9, 2019

واحتاج ميامي هيت الى التمديد للتغلب على ضيفه شيكاغو بولز 110-105 (الوقت الأصلي (97-97).

وعاد ميامي هيت من بعيد لان شيكاغو بولز كان صاحب الافضلية أغلب فترات المباراة، قبل أن يتعملق صاحب الأرض بفضل البديل تايلر هيرو الذي كان أفضل مسجليه في المباراة برصيد 27 نقطة بينها ثلاث ثلاثيات في أوقات حاسمة. وأضاف جيمي باتلر 23 نقطة وبام إديبايو 21 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز بروكلين نتس على دنفر ناغتس 105-102، فيما خسر بورتلاند ترايل بلايزرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 96-108، وتشارلوت هورنتس أمام أتلانتا هوكس 107-122. (أ ف ب)