50 نقطة لليلارد تقود بلايزرز لفوز مثير على بيليكانز بـ “NBA”

لوس انجليس – سجل داميان ليلارد 50 نقطة وساهم في قلب بورتلاند ترايل بلايزرز تخلفه في الربع الاخير بشكل لافت ليخرج فائزا على نيو اورليانز بيليكانز 125-124 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين استعاد يوتا جاز توازنه وقاد الملك ليبرون جيمس لوس انجليس ليكرز الى فوز جديد.

وكان بيليكانز في طريقه الى الفوز عندما تقدم على منافسه بفارق 17 نقطة بنتيجة 115-98 قبل نهاية المباراة بست دقائق بفضل تألق نجميه براندون اينغرام (30 نقطة) وزيون وليامسون (28)، لكن ليلارد لعب دور المنقذ وسجل 15 نقطة في سلسلة شهدت تسجيل فريقه 25 نقطة مقابل 7 فقط للخاسر قبل ان يسجل رميتين حرتين قبل ثانية واحدة من نهاية الربع الاخير.

وقال ليلارد “كنا نهمس لبعضنا البعض بأننا الفريق الاكثر خبرة وهذه هي نوعية المباريات التي يمكن الفوز بها”.

واضاف “لقد اظهرنا قدرة على مواجهة الصعاب، شعرت بأنه عندما ساءت الامور كان التخاطب والثقة بيننا اكبر”.

وساهم ايضا في فوز بلايزرز غاري ترنت جونيور مع 22 نقطة.

ووضع يوتا جاز حدا لاربع هزائم في اخر ست مباريات اخرها ضد غولدن ستايت ووريرز الاحد، بفوزه على بوسطن سلتيكس 117-109 بفضل 20 نقطة لدونوفان ميتشل ومثلها للبديل جوردان كلاركسون بينها 5 رميات ثلاثية.

وقال كلاركسون “كانت هذه المباراة الاقوى والاخيرة لنا بعيدا عن قواعدنا، وبعد خسارتنا امام ووريرز اردنا استعادة توازننا الليلة والخروج فائزين وهذا ما حصل”.

واضاف “نحاول تحقيق سلسلة من الانتصارات تواليا. ندرك بقدرتنا على ضبط الامور في ملعبنا، لكن خارج قواعدنا يتعين علينا تحسين بعض النواحي التي تساعدنا على الفوز”.

وتقدم سلتيكس بفارق 11 نقطة منتصف الربع الاول لكن يوتا قلص الفارق تدريجيا ونجح في تسجيل 40 نقطة في الربع الاخير ليخرج فائزا.

وعزز يوتا رصيده في صدارة المنطقة الغربية مع 29 انتصارا مقابل 10 هزائم.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جايسون تاتوم مع 29 نقطة واضاف جايلين براون 28 نقطة.

وسجل ليبرون جيمس 25 نقطة و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة ليحقق “تريبل دابل” ويقود لوس انجليس ليكرز الى فوز منطقي على مينيسوتا تمبروولفز 137-121.

كما اضاف مونتريزل هاريل 25 نقطة ايضا للفائز، في حين سجل كل من كارل انتوني تاونز وانطوني ادواردز 29 نقطة للخاسر.

والمواجهة كانت الثالثة بين الفريقين هذا الموسم وانتهت جميعها بفوز ليكرز.

وحقق ميامي هيت فوزه الخامس تواليا بتغلبه على كليفلاند كافالييرز 113-98 بفضل 28 نقطة لجيمي باتلر.

وبقي ميامي هيت رابعا في المنطقة الشرقية مع 22 انتصارا مقابل 18 هزيمة.

وتغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية على نيويورك نيكس بصعوبة 99-96.

وتقدم نيكس معظم فترات المباراة لكن الكلمة الاخيرة كانت لفيلادلفيا الذي حسم الربع الاخير بنتيجة 26-14 ليخرج فائزا.

وكان توبياس هاريس افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا مع 30 نقطة واضاف سيث كوري 20 نقطة في حين حقق الاسترالي بن سيمونس “الدابل دابل” مع 16 نقطة و13 متابعة.وفي مباراتين اخريين، تغلب شيكاغو بولز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-102 واتلانتا هوكس على هيوستن روكتس 119-107. (أ ف ب)