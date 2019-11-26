50 نقطة ليانيس وليبرون يبقي ليكرز متصدرا لـ “NBA”

واشنطن – قاد تعملق كل من اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وليبرون جيمس، فريقي ميلووكي باكس ولوس أنجليس ليكرز الى فوزه الثامن تواليا هذا الموسم الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل يانيس 50 نقطة و14 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود باكس الى قلب تأخره أمام ضيفه يوتا جاز إلى فوز صعب 122-118.

وبتحقيقه “دابل دابل” (10 على الأقل في فئتين احصائيتين) في 17 مباراة تواليا، بات يانيس، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، صاحب أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 1976.

وقال يانيس: “أحاول أن ألعب أفضل. أتعامل مع كل مباراة على حدة وأسعى ان اكون جاهزا في المباريات الهامة، نريد أن نكون آخر فريق على الملعب في نهاية الموسم”.

أما جيمس، أفضل لاعب أربع مرات في الدوري، فسجل 33 نقطة ولعب 14 تمريرة حاسمة، فيما أضاف زميله النجم أنتوني ديفيس 19 نقطة و12 متابعة ليقودا ليكرز الى الفوز على أرض سان انتونيو سبيرز 114-104.

وقال مدربه فرانك فوغل “كان رائعا. سيطر على اللعب، وصنع كل شيء هجوميا”.

ورفع ليكرز رصيده في صدارة ترتيب الدوري الى 15 فوزا مقابل خسارتين فقط، بفارق فوز واحد عن ميلووكي الثاني، وسجل جيمس الذي أعرب عن رضاه بأن “نتواجد في هذا الموقع”، 13 من 24 محاولة بينها 4 رميات ثلاثية من 7 محاولات، كما ساهمت نقاطه الـ12 في الربع الاخير في منح فريقه فوزه السابع مقابل خسارة واحدة خارج ملعبه هذا الموسم.

وفي مباراة قوية ضمن المنطقة الشرقية، قاد النجم الكاميروني باسكال سياكام حامل اللقب تورونتو رابتورز الى الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-96.

وسجل سياكام 25 نقطة و7 متابعات واضاف زميله فريد فان فليت 24 نقطة و8 تمريرات حاسمة، ليرفع تورونتو رصيده الى 12 فوزا مقابل 4 خسارات في المركز الرابع ضمن المنطقة الشرقية.

وللمرة الأولى في مسيرته، أنهى نجم فيلادلفيا الكاميروني جويل امبيد المباراة دون أي نقطة، اذ أهدر تسديداته الـ11 إلى ثلاث رميات حرة.

وفي مباراة بين جريحين، سجل نجم نيويورك نيكس السابق المخضرم كارميلو أنتوني 25 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز إلى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 117-94.

ونجح النجم البالغ 35 عاما بتسجيل 10 محاولات من اصل 20 و4 من اصل سبع من خارج القوس.

وبسلة حاسمة لسبنسر دينويدي قبل ثانية وثمانية أعشار من الثانية، حقق بروكلين نتس فوزا صعبا على ضيفه كليفلاند كافالييرز 108-106. (أ ف ب)