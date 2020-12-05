50 وفاة و3160 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّل الأردن اليوم السبت 50 وفاة و3160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزارة ووزارة الصحة، وتوزّعت كما يلي:

– (1014) في محافظة العاصمة عمّان.

– (659) في محافظة إربد، منها (25) في الرمثا.

– (352) في محافظة المفرق.

– (240) في محافظة الزرقاء.

– (201) في محافظة عجلون.

– (196) في محافظة الكرك.

– (140) في محافظة جرش.

– (127) في محافظة البلقاء.

– (92) في محافظة الطفيلة.

– (86) في محافظة العقبة.

– (40) في محافظة مأدبا.

– (13) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى(237,513) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (52,040) حالة.

كما سُجّلت (50) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3010) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (154) حالة، فيما غادرت (87) حالة المستشفيات بعد شفائها.

فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,682) حالة، منها (406) حالات على أسرّة العناية الحثيثة.

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,268) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (182,463) حالة.

كما تمّ إجراء (18,624) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,667,541) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (16,97%).