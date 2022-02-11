500 دينار لـ 5 فائزين بتلقي المطعوم

أعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الـ (14) لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركة أمنية، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع خمسة فائزين هم: أحمد عبدالرحمن محمود فريوان من إربد، وتغريد عبدالله حسن الرماضنة من جرش، وفلاح سلمان عويرض الغيالين من عمان، وجميلة علي يوسف ياسين من البلقاء، ومحمد نور عبدالعزيز شحادة من عمان، حيث تبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواءً أكانت الجرعة الأولى أو الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونيًا، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب الـ (14) لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي، وبنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك صفوة الإسلامي.