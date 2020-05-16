500 شاب يلتحقون في دورات “تطوير الأعمال” للاستفادة من مشروع “انهض”

عمان- _- نظم مركز تطوير الأعمال – سلسلة من الجلسات التعريفية عن بعد لما يزيد على 500 شاب وشابة من محافظة المفرق والعقبة والبلقاء والزرقاء ممن لديهم افكار مشاريع أو بحاجة لتطوير مشاريعهم القائمة لتعريفهم حول البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” ” المدار من مركز تطوير الأعمال وبالشراكة مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك الاردنية ومراكز تعزيز الانتاجية – ارادة ومنظمة اليونيسف وكيفية الإستفادة منه بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية والمجتمعية.

ونفذت الجلسات التعريفية بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية ومركز الأميرة بسمة/العقبة وجمعية قدرات للتنمية المجتمعية/المفرق ونادي إبداع الكرك وكلية المجتمع الإسلامي في محافظة الزرقاء.

تضمنت الجلسات تعريفا لأهم المراحل الأساسية للبرنامج وشروط وآلية الاستفادة منه بما يخدم أفكارهم وتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، بداية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تعقد من قبل مركز تطوير الأعمال BDC والتي تؤهلهم للدور الإداري والريادي ليتمكنوا من قيادة مشاريعهم بالمنهج الأمثل وزيادة فرص النجاح أمام تلك المشاريع. ثم ينتقل المشاركين لمرحلة اعداد دراسة جدوى اقتصادية تقدمها مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة” التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبعد الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى تأتي مرحلة القرض الميسر والتي تتم بالشراكة مع البنك المركزي الأردني، والبنوك التجارية والإسلامية؛ يحصل المتقدم على قرض ميسر يمكنه من البدء بتنفيذ مشروعة.

فيما تخللها جلسات تدريبية حول الريادة وحاضنات الأعمال ودورها في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية الناشئة وأشكال الدعم والخدمات التي تقدمها في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، كما أجابت عن جملة من الاستفسارات التي قدمها المشاركون.

بدوره ثمن نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال التعاون من قبل الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات مشيرا لدورها الأبرز في دعم أهداف البرنامج في الوصول الى اكبر عدد من الشباب ومساعدتهم في تحويل افكارهم الى مشاريع ريادية . إضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة بما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية تتطلب التشاركية الحقيقية بين جميع الأطرف لدفع عجلة التقدم الاقتصادي وتمكين الشباب ليكون لهم الدور الأبرز في النهضة الاقتصادية.

وتأتي هذه الجلسات التعريفية ضمن سلسلة من اللقاءات والورشات التدريبية التي ينفذها مركز تطوير الأعمال إستكمالاً لمراحل وأنشطة البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي انهض في محافظات المملكة كافة.