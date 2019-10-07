500 مليون يورو قرض ميسر من الاتحاد الأوروبي للأردن

زايد الدخيل

عمان- اعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني ، إن مجلس المفوضية الأوروبية وافق مؤخرا على تقديم قرض ميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو ، بانتظار المصادقة عليه من قبل البرلمان الاوروبي ومجلس المفوضية الأوروبية.

وجددت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية ايمن الصفدي ، دعم الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين حلاً وحيدا للصراع وأكدت على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر القدس عاصمة لدولتين.

واتفق الصفدي وموغريني على ضرورة تكاتف الجهود لكسر الجمود في العملية السلمية والتقدم نحو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلاً وحيداً لإنهاء الصراع.

أكد الصفدي وموغريني عمق الشراكة التي تربط الأردن والاتحاد والحرص على إيجاد آفاق أوسع لتعزيز علاقاتهما الإقتصادية والتجارية والتنموية، كما أكدا استمرار تنسيق الجهود لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.