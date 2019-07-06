500 وظيفة و100 دينار مكافأة لكل من يلتزم بها

عمان- الغد- تنظم جمعية شرق عمان الصناعية، الأربعاء المقبل، معرض التشغيل الصناعي الخامس في منطقة ماركا، بمشاركة 60 شركة.

ويهدف المعرض، بحسب رئيس الجمعية محمد زكي السعودي إلى تشغيل الشباب الباحثين عن عمل في المصانع المحلية وتمكينهم من سوق العمل وجمع صاحب العمل والباحث عن العمل في مكان واحد.

وسيفتح معرض التشغيل أبوابه الأربعاء القادم ولمدة يوم واحد لتمكين الشباب من الحصول على وظيفة لائقة.

وبين السعودي أن المعرض يسعى لتشغيل ما يزيد عن 500 باحث عن عمل في مصانع وشركات محلية في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن جمعية شرق عمان الصناعية تواصلت مع مختلف الشركات والمصانع ورصدت عدد الوظائف التي يحتاجونها في شركاتهم ووفرتهم في مكان واحد لتسهيل عملية البحث عن وظيفة لدى فئة الشباب وتمكينهم من الحصول على وظيفة لائقة.

وقال السعودي إن جميع الوظائف التي وفرتها جمعية شرق عمان الصناعية للشباب تخضع لقوانين وزارة العمل من حيث الرواتب وتوفر الضمان الاجتماعي وبيئة العمل المناسبة، لافتا إلى أن جمعية شرق عمان الصناعية خصصت 100 دينار مكافأة لكل شاب سيلتزم بوظيفته بعد ثلاثة شهور من التزامه بعمله، وذلك لتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل وتطوير قدراته وخبراتهم ليصبحوا منتجين وفاعلين في أعمالهم ومجتمعهم.

ودعا السعودي الشباب إلى الحضور إلى المعرض والالتقاء بأصحاب العمل والتعرف على الوظائف المتوفرة.

وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010 الى خدمة المصانع والمنشآت الحرفية الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية وعقد المؤتمرات والمعارض ذات الشأن الاقتصادي.

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان) وتوصف بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة.

وشيد أول مصنع في هذه المنطقة الصناعية بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل لأردنيين، بحسب أرقام الجمعية .