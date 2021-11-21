350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

أعلن البنك التجاري الأردني مؤخراً عـن إطلاق حملة جوائز نهاية العام الكبرى مع حسابات تجاري توفيري بعنوان “الفرص الحلوة ما بتتكرر” والتي سيجري السحب عليها بتاريخ 31/12/2021 حيث يبلغ مجموع هذه الجوائز 350,000 دينار أردني وستكون موزعة على أربعة رابحين؛ 100 ألف دينار لثلاثة رابحين و50 ألف دينار لرابح واحد.

ويأتي إطلاق البنك لهذه الحملة تشجيعاً لعملائه وحثّهم على الإدخار وذلك من خلال تقديم حساب ادخاري لهم بمزايا عديدة تشمل سحوبات على جوائز نقدية مجزية طيلة العام تتنوع ما بين يومية وأسبوعية وشهرية وربع سنوية ومنتصف سنوية وجوائز نهاية العام الكبرى، حيث بامكان العملاء التأهل للدخول في السحب على جميع هذه الجوائز برصيد افتتاحي 100 دينار فقط للحساب، اضافة الى ميزة التأمين المجاني على حياة العميل بسقف يصل لغاية 25,000 دينار.