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51 مليونا صادرات الزرقاء في شباط

منذ ساعتين

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الزرقاء- بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر شباط، 51 مليونا و 941 ألفا و 881 دينارا، وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة بالزرقاء والتي بلغ مجموعها 402 شهادة.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي كانت من السيارات ولوازمها، والألبسة، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والأدوات الصحية ومواد البناء.- (بترا)

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