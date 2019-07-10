51 % نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمان

عمان- أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال حزيران الماضي بلغت 3ر17 مليون دينار بنسبة 3ر17 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 17 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال حزيران قد ارتفع بمقدار 3ر0 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 7ر1 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2018.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي، بلغت 2ر171 مليون دينار بنسبة 2ر25 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 8ر211 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار 6ر40 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 7ر13 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2018.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران حوالي 3ر92 مليون دينار بنسبة 9ر53 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 9ر78 مليون دينار بنسبة 1ر46 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 8ر116 مليون دينار شكلت 1ر55 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 1ر95 مليون دينار، بنسبة 9ر44 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية حزيران حوالي 1ر51 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 5ر36 بالمئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب 6ر14 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 6ر55 بالمئة، ولقطاع الخدمات 2ر19 بالمئة، ولقطاع الصناعة 2ر60 بالمئة.-(بترا)