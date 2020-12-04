51 وفاة و3116 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجلت في الأردن اليوم الجمعة، 51 وفاة و3116 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1041) في محافظة إربد، منها (302) في الرمثا.

– (888) في محافظة العاصمة عمّان.

– (304) في محافظة المفرق.

– (249) في محافظة الزرقاء.

– (211) في محافظة جرش.

– (168) في محافظة البلقاء.

– (116) في محافظة الكرك.

– (47) في محافظة مأدبا.

– (31) في محافظة عجلون.

– (27) في محافظة معان، منها (12) في البترا.

– (26) في محافظة الطفيلة.

– (8) في محافظة العقبة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى(234,353) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,198) حالة.

– سُجّلت (51) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,960) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (173) حالة، فيما غادرت (203) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,749) حالة، منهم (409) حالات على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3,826) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (177,195) حالة.

– تمّ إجراء (21,761) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,648,917) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14,3%).