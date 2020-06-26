51 وفاة و5799 إصابة جديدة بكورونا في السعودية وقطر والكويت

عواصم- سجلت 3 دول خليجية هي السعودية وقطر والكويت، اليوم الجمعة، 51 وفاة و5799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 46 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة الى 1474 حالة وفاة .

كما أعلنت الوزارة على موقعها الإلكتروني تسجيل 3938 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 174577، بما في ذلك 52632 حالة نشطة بينها 2273 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 2589 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 120471 شخصا.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة، 946 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وشفاء 1528 شخصا من المرضى وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 76072 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 وفيات جديدة.

كما سجلت الوزارة، إدخال 7 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 200 حالة.

ولفتت وزارة الصحة القطرية في بيان اليوم، إلى تناقص عدد الحالات اليومية التي تحتاج إلى العناية المركزة، كما أن عدد الحالات اليومية التي تحتاج دخول المستشفى آخذة بالتناقص، ولكنها نبهت من أن المؤشر قد يعود الى الارتفاع مرة اخرى إذا قلّ التزام أفراد المجتمع بالاحترازات والاجراءات الوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، عن تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 43703 ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع مجموع حالات الوفاة الى 341 حالة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة، فقد تم شفاء 602 إصابة من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 33969 حالة.