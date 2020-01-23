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52 إصابة بمواجهات ليلية بين الأمن اللبناني ومتظاهرين

منذ ساعتين

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بيروت 23 كانون الثاني (بترا) – اصيب 52 شخصا في مواجهات ليلية بين قوى الامن اللبنانية ومتظاهرين محتجين قرب مجلس النواب في وسط بيروت، وفق ما افاد الصليب الاحمر اللبناني.
وكانت المواجهات اندلعت عصرا عندما حاول محتجون اختراق الجدار الامني للدخول الى مقر المجلس النيابي، وهاجموا القوى الامنية بالحجارة والمفرقعات، فتصدت لهم بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، ثم انتقلوا الى الاسواق القريبة، وقاموا بموجة واسعة من اعمال الشغب والتخريب وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة واشارات السير والاشارات الضوئية.
واوقفت القوى الامنية عددا من المحتجين قبل ان تتمكن من اعادة الهدوء الى وسط العاصمة منتصف الليل.
كما سجلت تظاهرات احتجاجية في مدينتي صيدا وصور جنوب لبنان، لم تسجل خلالها اية مواجهات مع القوى الامنية، فيما سجل قطع عدد من الطرق الرئيسية والاوتوسترادات، قام الجيش لاحقا باعادة فتحها.
— (بترا)

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