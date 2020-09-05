52 إصابة جديدة بكورونا منها 43 محلية

عمان- الغد- سُجِّلت اليوم السبت، (52) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

– (43) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

– (22) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (15) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء.

– (14) حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– (6) حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين.

– حالة واحدة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصاب سابق.

– (9) حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي:

– (8) حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

– حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر مركز حدود العمري.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2353) حالة.

– سُجّلت (24) حالة شفاء هذا اليوم، (23) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

– تمّ إجراء (9268) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (882473) فحصاً.

إجراءات أخرى:

– في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).