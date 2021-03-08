حصيلة ثقيلة بكورونا الاثنين.. 52 وفاة و7413 إصابة جديدة

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الاثنين، 52 وفاة و7413 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (3929) في محافظة العاصمة عمّان.

– (760) في محافظة إربد، منها (69) في الرمثا.

– (714) في محافظة الزرقاء.

– (619) في محافظة البلقاء.

– (250) في محافظة مأدبا.

– (242) في محافظة الكرك.

– (211) في محافظة العقبة.

– (200) في محافظة المفرق.

– (176) في محافظة عجلون.

– (125) في محافظة جرش.

– (102) في محافظة معان.

– (85) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (435,130) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (58,689) حالة.

– سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4987) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (432) حالة، فيما غادرت (262) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2248) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1743) بنسبة إشغال (38%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (469) بنسبة إشغال (45%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (209) بنسبة إشغال (21%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4139) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (371,454) حالة.

– تمّ إجراء (46,197) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,910,795) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (16.05%).