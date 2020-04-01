520 معلم ومعلمة يتبرعون بيوم من راتب شهر نيسان لوزارة الصحة

محمد أبو الغنم

مادبا- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا مبادرة بعنوان فزعة نشامى الوطن ونشمياته في تربية قصبة مادبا.

وجاءت هذه المبادرة بإقتطاع يوم عمل من راتب شهر نيسان لصالح وزارة الصحه لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة لهم في مجابهة فايروس كورونا.

وجاءت هذه المبادره التي انطلقت مساء أمس تحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء القصبة عطوفة الدكتور جلال الرحامنه.

واستجابت المبادره لنداء الوطن في مواجهة تداعيات فايروس كورونا.

وشارك بالمبادرة حتى ظهر اليوم 520 معلم ومعلمه .

وتستمر المشاركه في المبادره حتى تاريخ 10 نيسان.

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