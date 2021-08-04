عمان-الغد– أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أن نحو 526 ألف متخلف عن أخذ جرعات اللقاح، منهم 326 ألف تخلفوا عن الأولى و200 ألف عن الثانية.

وأوضح في حديث لبرنامج “هذا المساء” عبر التلفزيون الأردني، الأربعاء، أن أكثر من 90% من حالات الدخول إلى المستشفيات لغير مطعمين، إضافة إلى 5-6% ممن أخذوا الجرعة الأولى فقط.

وقال: أكثر من 88% من دخولات المستشفيات في الأسبوع الماضي من غير المطعمين، و75% منهم لم يكونوا قد سجلوا على المنصة مطلقا.

وبين ارتفاعا تدريجيا بإصابات كورونا مع مطلع الأسبوع الماضي، وفق رصد هلا أخبار، موضحا أن فترة ما قبل العيد وخلاله حضرتنا للدخول في ارتفاع الحالات، عازيه إلى انعدام الالتزام بين الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن البدء بتطبيق أمر الدفاع 32، يعد يوما مختلفا تماما في مسيرة الأردن بمكافحة الوباء، داعيا إلى الصرامة في تطبيقه.

ونوه بأن عدم تطبيق 90% على الأقل من المجتمع لما صدر في أمر الدفاع 32 يشي بأنه لن يطبق بعد ذلك أي إجراء.

وشدد على أن الوزارة سترصد التزام الموظفين بتطبيق أمر الدفاع بدء من الخميس وخلال الأسبوع القادم، وبناء عليه من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى فيما يخص الفحوصات.

ولفت إلى تخيير الحامل والمرضع بين أخذ اللقاح أو إجراء الفحص، وفق رصد هلا أخبار، مبينا أن أكثر من 50 ألف شخص لديهم حساسية سجلوا على المنصة، متابعا “واستطعنا تخفيض العدد إلى 6 آلاف شخص بعد إعطاء المطعوم إلى الباقين”.

وأشار إلى تلقي 85% من موظفي وزارة الصحة للمطعوم، منوها بضرورة الوصول إلى نسبة 95% خاصة وأن الكادر الطبي يتعامل بشكل مباشر مع الحالات.

وأشار إلى أن أمر الدفاع سيشمل العاملين في المدارس والجامعات، مبينا أن نسبة التطعيم بين معلمي المدارس تجاوزت 83%، وبين أساتذة الجامعات بلغت نحو 80%. – هلا أخبار