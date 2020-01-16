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52704 طلبا إلكترونيا في اليرموك للعام 2019

منذ 21 دقيقة
طلبة في جامعة اليرموك -(أرشيفية)

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اربد – الغد – أعلن مركز الحاسب والمعلومات في جامعة اليرموك أن عدد الطلبات الالكترونية التي تمت في الجامعة خلال عام 2019 بلغ 52704 طلب.
وشملت الطلبات دوائر الخدمات العامة، والصيانة والانتاج، والموارد البشرية، والعلاقات العامة والإعلام، والمشتريات واللوازم، إضافة إلى طلبات الاجازات، والمغادرات، وطلبات الخلويات، وطلبات الدعم الفني في مركز الحاسب.
وقال مدير المركز المهندس اسحق مطالقة إن تقديم هذا الخدمات كان تباعاً على مدار العام 2019، لافتا إلى أن عدد الطلبات جاء على النحو الآتي: عدد طلبات الاجازات بلغ 14892، وطلبات دائرة الصيانة والانتاج 9513، و طلبات المغادرات 9987، وطلبات دائرة المشتريات واللوازم 9703، فيما بلغ عدد طلبات دائرة الخدمات العامة 4563، وطلبات دائرة الموارد البشرية 1779، ودائرة العلاقات العامة 1034، و831 طلب دعم الفني/ مركز الحاسب، و402 طلب الخلويات.
وأضاف مطالقة أن هذه الطلبات الالكترونية التي وصل مجموعها إلى (82) طلب، تأتي بهدف الوصول إلى التعامل الالكتروني الكامل (اللاورقي) وذلك لتسهيل الحصول على الخدمة بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن مركز الحاسب والمعلومات مستمر في أتمتة الطلبات حسبما تقتضيه مصلحة العمل وطبيعته.

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