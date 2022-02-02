528 مليون دينار تحصيلات ضريبة الدخل الشهر الماضي

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، إن اجمالي تحصيلات الدائرة خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغت 5ر528 مليون دينار بزيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



واوضح ابو علي، ان من بين تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون الثاني العام الحالي، 337 مليون دينار تحصيلات “ضريبة مبيعات” والتي تشكل 64 بالمئة من اجمالي التحصيلات، فيما بلغت تحصيلات “ضريبة الدخل” 3ر191 وتشكل 36 بالمئة من اجمالي التحصيلات.



وأشار الى اجمالي تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال نفس الشهر من العام الماضي بلغت حوالي 465 مليون دينار منها 2ر329 ضريبة مبيعات تشكل 70 بالمئة من اجمالي التحصيلات و147 مليون دينار ضريبة دخل تشكل 30 بالمئة من اجمالي التحصيلات.



واضاف، ان تحصيلات الشهر الماضي، تشير الى ان الاصلاحات التي اتخذتها الدائرة وتم تنفيذها من خلال معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية التي يعاني منها النظام الضريبي أثمرت عن ارتفاع مساهمة الضريبة المباشرة الى نسبة 36 بالمئة خلال كانون الثاني من العام الحالي.