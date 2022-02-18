5280 مقترعا في انتخابات فروع المهندسين حتى الثانية ظهرا.. واربد الأكثر تصويتا

محمد الكيالي

قال رئيس لجنة ادارة الانتخابات، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين، المهندس علي ناصر، إن كافة فروع نقابة المهندسين تشهد إقبالا ملحوظا منذ صباح اليوم، على الاقتراع في انتخابات مجالس الفروع، مشيرا الى أن العملية الانتخابية تسير حتى الان بشكل ميسر وسهل دون أي عقبات تذكر، حيث لم يرد للجنة الادارة شكاوى حول اي تجاوزات.

وأشار إلى أن عدد المقترعين حتى الساعة الثانية ظهرا بلغ 5280، ومن المتوقع أن تشهد صناديق الاقتراع ارتفاعا متزايدا خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أنه تم تزويد محافظة اربد بصندوق اخر نتيجة الاقبال المتزايد على الاقتراع في المحافظة.

وتقوم النقابة بتغطية مباشرة لعملية الاقتراع منذ انطلاقها الساعة التاسعة من صباح اليوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التواصل مع وسائل الاعلام اولا بأول.