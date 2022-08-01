53 ألف زائر للبترا خلال تموز الماضي

حسين كريشان- البترا- بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية لشهر تموز/ يوليو الماضي 53 ألفا و660 زائرا، منهم 30 ألفا و128 زائرا من الأجانب و23 ألفا و91 زائرا من الأردنيين والعرب، وهي أرقام مقاربة لأعداد الزوار في عام 2019، بحسب الإحصائية الخاصة لسلطة إقليم البترا والصادرة اليوم الاثنين.

وبالمقارنة مع أعداد الزوار للشهر نفسه من العام الماضي، فقد زار البترا 20 ألف زائر من كافة الجنسيات، لتبلغ نسبة الزيادة للعام الحالي عن العام الماضي حوالي 158%؜.

وشهدت نسبة الزوار تقارباً للعام الحالي عن عام 2019 والذي شهد أعلى عدد زوار في تاريخ سياحة البترا، إذ بلغ مجموع زوار شهر تموز 58 ألفا و449 زائرا من كافة الجنسيات بفارق بلغ أقل من 5000 زائر وبنسبة تراجع تُقارب 8%؜.