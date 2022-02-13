53 % زيادة المساحات المرخصة للبناء العام الماضي

عمان-الغد- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال العام الماضي بنسبة 53 % مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت المساحات المرخصة نحو 8.7 مليون متر مربع مقارنة مع 5.7 مليون.

وارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 39 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبلغ عدد الرخص 26.7 ألف رخصة خلال العام الماضي مقارنة مع 20 ألفا خلال العام الذي سبقه.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال العام الماضي نحو 7.6 مليون متر مربع مقارنة مع نحو 4.9 مليون خلال العام قبل الماضي بارتفاعٍ نسبته 54.9 %.

في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال العام الماضي نحو 1.062 مليون متر مربع مقارنة مع نحو 761 ألفا خلال العام قبل الماضي بزيادة نسبتها 39.6 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال العام الماضي ما نسبته 87.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 112 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 67.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.4 % وإقليم الجنوب ما نسبته 9.5 %.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.8 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5618 ألف مترا مربعا خلال العام الماضي مقابل نحو 3258 ألف مترا مربعا خلال عام 2020، بارتفاع نسبته 72.4 %.

أما على مستوى شهر كانون الأول(ديسمبر) لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2436 رخصة، كمـا بلغت مساحة الأبنية المرخصة 930 ألف م2 مقارنة مع 734 ألف م2 خلال الشهر نفسه من عـام 2020، بارتفاع نسبته 26.7 %.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حســب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطــاع الإنشاءات وهو النشـاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتهــا من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هـذا التعداد.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحـل الترخيص قد لا يتم استكمالها.