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530 مريضا راجعو طوارئ مستشفى الجامعة خلال العيد

منذ 58 دقيقة
مستشفى الجامعة

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عمان-الغد–  استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الجامعة الأردنية 530 حالة مرضية خلال عطلة عيد الفطر،
توزعت بين الأطفال والجراحة والولادة، والباطنية وفق بيان صادر عن المستشفى اليوم الثلاثاء.
وبلغت حالات الدخول إلى أقسام المستشفى المختلفة 127 حالة، وأجريت 25 عملية جراحية و20 حالة ولادة، فيما تم إجراء 81 حالة غسيل كلى، بنسبة إشغال بلغت 32 بالمائة.
وثمن المستشفى جهود الكوادر العاملة أثناء عطلة العيد في تقديم مختلف الخدمات الطبية والعلاجية، معربا عن فخره واعتزازه بجهود الكوادر الطبية والتمريضية منذ بداية أزمة كورونا على ما قدموه من خدمات رائدة سهلت على المراجعين خلال هذه الجائحة.

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