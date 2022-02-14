535.5 مليون دينار اجمالي الربح التشغيلي للفوسفات الاردنية 2021

437.5 مليون دينار الارباح لشركة مناجم الفوسفات الاردنية لعام 2021 قبل الضريبة

335.6 مليون دينار الارباح الصافية للشركة مع نهاية العام 2021 ما يعادل نصف مليار دولار تقريبا وهي الاعلى منذ تأسيسها عام 1953

تضاعف الارباح 12 ضعف مقارنة مع عام 2020 أي بزيادة نسبة الأرباح بلغت 1200 %

حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أرباحا قياسية اجمالية بلغت 535.5 مليون دينار لعام 2021، و ارباحا قبل الضريبة لذات العام بلغت 437.5 مليون دينار، وارباحا صافية بلغت 335.6 مليون دينار، بعد الضرائب والمخصصات مع نهاية العام الماضي، بحسب افصاح للشركة بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية ، و تضاعف الأرباح 12 ضعف مقارنة مع عام 2020 أي بزيادة نسبة الأرباح بلغت 1200 % .

وقال رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ان الشركة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق أعلى كميات انتاج للفوسفات والاسمدة لم تتحقق منذ تأسيسها، حيث وصلت كميات انتاج الفوسفات لحوالي 10 ملايين طن، في الوقت الذي بلغت فيه مبيعاتها من الفوسفات 9.7 مليون طن، وبلغ إنتاجها من سماد الداب 728 الف طن.

كما اكد أن الشركة، وفي اطار دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، تعد من الروافد الرئيسة لميزان المدفوعات بالعملة الأجنبية، مبينا أن اجمالي صادرات المجموعة والشركات الحليفة لعام 2021، بلغت ما مجموعه 2.034 بليون دولار، فيما بلغت مدفوعاتها الى خزينة الدولة من ضرائب وعائدات تعدين ورسوم في مجملها ما يزيد عن 140مليون دينار ما يعادل 200 مليون دولار.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورئيس وأعضاء النقابة العامة للمناجم والتعدين وجميع العاملين في مواقع الشركة المختلفة ،والتي أسهمت في تحقيق الشركة لهذه الإنجازات الغير مسبوقة في الأرباح ،وكميات الإنتاج و المبيعات.