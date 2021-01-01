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536 وفاة و 27039 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

منذ 3 ساعات
روسيا هي سابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا
روسيا هي سابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا

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موسكو – أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 27039 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 3.18 مليون حالة مؤكدة.
وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 57555، بعد تسجيل 536 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى نحو 2.58 مليون شخص.–(بترا)

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