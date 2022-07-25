538 مخالفة في “التوجيهي”

آلاء مظهر

عمان – سجلت لجان الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الحالي 538، مخالفة على مدى 11 جلسة امتحانية منذ انطلاقة الامتحانات في 30 حزيران (يونيو) الماضي ولغاية اليوم الأخير لامتحانات التوجيهي لهذا العام، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانه.

وقال كنانه في تصريح خاص لـ”الغد” مساء الاثنين إن لجان الامتحان اتخذت الاجراءات المناسبة بحق مرتكبي هذه المخالفات تراوحت بين حرمان مبحث لـ 49 مشتركا، والغاء دورة امتحانية لـ 111 مشتركا، والغاء دورتيين متتاليتين لـ 378 مشتركا.

وتوقع كنانه إعلان نتائج التوجيهي في حدود 20 اب (اغسطس) المقبل، مشيرا الى أن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهوداً كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة.

وأشار كنانه الى أن الكوادر المعنية في الوزارة تقوم باجراءات التدقيق والمطابقة الكشوفات الورقية وادخال العلامات والبيانات على أجهزة الحاسوب، مضيفا الى أن الوزارة لن تحدد موعد الاعلان النتائح إلا بعد التاكد من انتهاء اجراءات التنفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الاجابات وادخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.

ولفت الى أن أوراق الإحابة تمر بسلسلة من المراحل التي تقوم بها لجان المختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تصل الى 12 مرحلة وذلك بهدف التاكد من تصحيح جميع الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا والكترونيا.

كما تعمل اللجان وفق كنانه على اخذ عينات عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث ولكل طالب قبل الاستخراج النهائي للنتائج واعلانها بشكل رسمي.