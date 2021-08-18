54 % نسبة متلقي المطعوم في جرش

صابرين الطعيمات

جرش- بلغت نسبة متلقي مطعوم فيروس كورونا في محافظة جرش 54% وهي نسبة جيدة مقارنة بالحالة الصحية حاليا ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في الأيام المقبلة وبعد فتح مراكز تطيعم جديدة في المحافظة وفق مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان .

وقال الطحان أن المحافظة فيها 4 مراكز تطعيم معتمدة حاليا وهي مستشفى جرش الحكومي ومركز صحي الرازي الشامل ومركز صحي جرش الشامل ومركز صحي برما وسيتم إفتتاح مركز تطعيم في مخيم جرش ومركز أخر في مخيم سوف للتسهيل على المواطنين الحصول على اللقاح في مواقع قريبة من مناطقهم السكنية .

وأوضح في حديث له مع ” الغد ” ان نسبة الإقبال على تطعيم الأطفال من عمر 12 سنة ولغاية 18 سنة ما زالت متدنية ويحتاج متلقي المطعوم في هذه المرحلة لموافقة ولي الأمر .

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