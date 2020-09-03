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540 لاعبا ولاعبة يشاركون في فحص الترقية بالتايكواندو

منذ ساعتين

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عمان – يشارك 540 لاعبا ولاعبة في فحص الترقية 1 دان بالتايكواندو، الذي يقام أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين.
وأعلن اتحاد التايكواندو أن 540 لاعبا ولاعبة، يمثلون87 مركزا للتايكواندو، يشاركون في فحص الترقية الذي يقام يومي السبت والأحد في الصالة الرياضية بجبل عمان، فيما تقام منافسات اليوم الثالث في إربد، وتخصص للمراكز المنتشرة في محافظات الشمال.
واشار الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، الى أن اتحاد اللعبة انهى تحضيراته لتنظيم منافسات الترقية، التي يتوقع أن تشهد تنافسا قويا، لافتا الى أن فحص الترقية يومي السبت والاحد تأكد اقامته في عمان، فيما تتواصل المحاولات لتأكيد اقامة فحص يوم الاثنين في اربد. (بترا)

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