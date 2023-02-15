وصول طائرتي إغاثة إلى مطاري دمشق الدولي وأضنة في تركيا

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وصول طائرتي إغاثة سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى كل من مطار دمشق الدولي في سوريا، ومطار أضنة في تركيا، اليوم، حملت كل منها ١٢ طناً من المساعدات الإغاثية اللوجستية والطبية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن المملكة مستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.