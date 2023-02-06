55 هزة أرضية في 5 ساعات بالأردن

سجلت أجهزة مرصد الزلزال الأردني 55 هزة أرضية تبعت الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم في الساعة 4.17 دقيقة في مدة زمنية تقارب خمس ساعات.

وهذه الزلازل والارتدادات التي رصدت في الأردن منذ الساعة 4:17 فجرا بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، ثم سجلت الأجهزة زلزالا الساعة 4:28 فجرا بقوة 6.7 درجات، شعر بهما العديد من سكان الأردن.

ورصدت أجهزة الرصد 11 زلزالا (هزة ارتدادية) بقوة 5 إلى 6 درجات، و42 زلزالا (هزة ارتدادية) قوتها بين 4 إلى 5 درجات

وبفارق 4 أعشار ضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.