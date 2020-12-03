55 وفاة و4029 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجلت 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وفق الموجز الإعلامي حول الوباء الصادر عن رئاسة الوزراء وزارة الصحة، الخميس.

وتوزّعت الإصابات كما يلي:

– (1376) في محافظة العاصمة عمّان.

– (904) في محافظة إربد، منها (51) في الرمثا.

– (270) في محافظة المفرق.

– (266) في محافظة عجلون.

– (226) في محافظة جرش.

– (211) في محافظة الكرك.

– (203) في محافظة البلقاء.

– (177) في محافظة الزرقاء.

– (124) في محافظة مأدبا.

– (121) في محافظة العقبة.

– (100) في محافظة الطفيلة.

– (51) في محافظة معان، منها (24) في البترا.

ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (231,237) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,959) حالة.

كما سُجّلت (55) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,909) حالات.

فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة، فيما غادرت (156) حالة المستشفيات بعد شفائها.

أما إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,801) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,940) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (173,369) حالة.

كما تمّ إجراء (25,260) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,627,156) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.9%).