5500 حافلة نقل عام في خطر ورفع التعرفة ليس أولوية

عماد العجلوني

عمان – طالب نقيب أصحاب الحافلات عبد الرزاق الخشمان الجهات المعنية بإعادة النظر في التعرفة لحافلات النقل العام، خاصة بعد مرور 3 سنوات دون أي تغيير عليها، واعادة النظر في آلية التعرفة .

وأضاف الخشمان في تصريح لـ “الغد” أن عدد حافلات النقل العام في المملكة يُقدر بـ 5500 حافلة، مؤكداً أن الوضع صعب جداً وبحاجة ماسة لتفعيل صندوق دعم نقل الركاب وفق ما ورد في قانون تنظيم نقل الركاب عام 2017 .

كما طالب بإلغاء بدل الاستثمار المفروض على الشركات المشغلة دعما لها وذلك بهدف التطوير و الحفاظ على ديمومة عمل هذا القطاع وأضاف أن النقابة تأمل بدعم القطاع من خلال المنحة المقدمة من البنك الدولي في دعم استراتيجية النقل العام للنهوض بالقطاع .

وفيما يتعلق بالعمر التشغيلي لحافلات النقل العام أكد الخشمان أنه تم تأجيل تفعيل هذا القرار حتى نهاية العام 2023 .

وينص القرار على ضرورة شطب وتجديث الحافلات التي يصل عمرها إلى 20 عاما.

ويذكر أن حافلات النقل العام تدفع ضريبة سنوية مقطوعة تقدر بـ 135 دينار للحافلات الكبيرة و 110 دنانير لحافلات النقل المتوسطة ” الكوستر ” .