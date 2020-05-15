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56% من الألمان يعارضون استئناف دوري كرة القدم

منذ 50 دقيقة

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برلين – أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة “ايه أر دي” الألمانية الجمعة أن 56 في المئة من السكان يعارضون استئناف الدوري المحلي لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.
وستصبح البوندسليغا غدا السبت، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا والعالم تستأنف نشاطها في ظل جائحة “كوفيد-19″، التي أدت الى تعليق شبه كامل لمختلف الأحداث الرياضية منذ آذار/مارس الفائت.
وبحسب الاستفتاء، أبدى 56 في المئة من الألمان معارضتهم استئناف المباريات رغم إقامتها خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير ووفق بروتوكول صحي صارم وضعته رابطة الدوري مع السلطات الصحية، بينما وافق 31 بالمئة من المستطلعين على ذلك.
الى ذلك، أبدى 40 في المئة تأييدهم لتخفيف القيود المفروضة على السكان، لكن 45 في المئة من هؤلاء شككوا في إمكانية استئناف الدوري، بينما لقيت الخطوة تأييد 40% من هذه النسبة.
ولم تبدِ بقية المستطلعين رأيا حيال المسألة.
وأشارت القناة الألمانية الى ان الاستطلاع أجري من خلال الاتصال بالهاتف في 12 أيار/مايو و13 منه، وشمل عينة من 1074 شخصا، مع هامش للخطأ بين 1,4 و3,1 في المئة. -(أ ف ب)

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