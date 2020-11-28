56 وفاة و3108 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجلت المملكة اليوم السبت 56 وفاة و3108 إصابة بفيروس كورونا وفق الموجز الإعلامي

صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حول كورونا.

وتوزعت الإصابات كما يلي:

– (1089) في محافظة العاصمة عمّان.

– (755) في محافظة إربد، منها (166) في الرمثا.

– (349) في محافظة الكرك.

– (271) في محافظة عجلون.

– (160) في محافظة البلقاء.

– (108) في محافظة المفرق.

– (104) في محافظة مأدبا.

– (86) في محافظة الزرقاء.

– (61) في محافظة العقبة.

– (61) في محافظة جرش.

– (46) في محافظة الطفيلة.

– (18) في محافظة معان، منها (9) في البترا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (210,709) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (65,373) حالة.

كما سُجّلت (56) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,626) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (173) حالة، فيما غادرت (95) حالة المستشفيات بعد شفائها.

فيما وصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,985) حالة، منهم (464) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2,373) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (142,710) حالة.

وتمّ إجراء (17,755) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,505,316) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (17,5%).