56 وفاة و9535 إصابة جديدة بكورونا الأربعاء

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأربعاء، 56 وفاة و(9535) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (504,915) حالة وإجمالي عدد الوفيات إلى (5553) حالة.

بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19%)، مقارنة مع (20.12%) يوم أمس.

تمّ إجراء (50,180) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,317,747) فحصاً.

بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5733) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (412,387) حالة.

يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (86,975) حالة.

يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (473) حالة، فيما غادرت (277) حالة.

يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3102) حالة.

يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2411) بنسبة إشغال (45%).

يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (671) بنسبة إشغال (53%).

يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (357) بنسبة إشغال (30%).

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (4702) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1213) في محافظة الزرقاء.

– (1186) في محافظة إربد، منها (90) في الرمثا.

– (541) في محافظة البلقاء.

– (306) في محافظة عجلون.

– (305) في محافظة الكرك.

– (267) في محافظة المفرق.

– (242) في محافظة مأدبا.

– (234) في محافظة العقبة.

– (219) في محافظة جرش.

– (180) في محافظة معان، منها (46) في البترا.

– (140) في محافظة الطفيلة.