563 وفاة و 29018 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو – أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 29018 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 2.99 مليون حالة مؤكدة.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 53659، بعد تسجيل 563 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى نحو 2.4 مليون شخص. –(بترا)