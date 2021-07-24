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566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع في عطلة العيد

منذ ساعتين
أحد الكوادر التفتيشية يقوم بتحرير مخالفة -(تصوير: أمير خليفة)
أحد الكوادر التفتيشية يقوم بتحرير مخالفة -(تصوير: أمير خليفة)

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عمان- الغد– حررت فرق التفتيش في وزارة العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك باستثناء اليوم الأول منه 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات الصادرة عنها وبأمر الدفاع رقم 26.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن فرق التفتيش نفذت خلال عطلة العيد 2884 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظات المملكة.

وبين الزيود أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش وزعت على النحو التالي: 418 مخالفة لمنشآت لعدم التقيد بارتداء الكمامة و 136 مخالفة لأفراد لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، و 12 مخالفة لمقاهي تقديم الارجيلة في أماكن مغلقة.

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