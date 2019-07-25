الأمن: 567 مخالفة مرورية باحتفالات التوجيهي

عمان- الغد- ضبطت إدارة السير 567 مخالفة مرورية خلال الساعات الأولى لإعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي).

تفصيلا، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة السير ومن خلال الحملة المرورية الخاصة التي تنفذها في مختلف محافظات المملكة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) حيث تمكنوا من ضبط 567 مخالفة لمخالفات ارتبطت بالتعبير السلبي عن الفرح كالمسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بتهور واستخدام المنبه بصورة مزعجة.

وأهاب السرطاوي بالاخوة المواطنين الالتزام وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات، مؤكدا الاستمرار بحملات الرقابة والضبط لكافة تلك المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.