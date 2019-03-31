57 مليون ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات المحلية في تركيا

أنقرة– بدأ الناخبون الأتراك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، لاختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية، لولاية تستمر خمس سنوات.

ومن المنتظر أن يشارك نحو 57 مليون ناخب بالتصويت في 194 ألفا و390 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81 حسب وكالة انباء الاناضول الرسمية اليوم.

ويتنافس في الانتخابات 12 حزبًا، هي “العدالة والتنمية”، و”الشعب الجمهوري”، و”الحركة القومية”، و”الشعوب الديمقراطي”، و”السعادة”، و”تركيا المستقلة”، و”الاتحاد الكبير”، و”الديمقراطي”، و”اليسار الديمقراطي”، و”إيي”، و”الشيوعي التركي”، و”الوطن”.

ويخوض هذا السباق 1389 مرشحا عن 12 حزبا سياسيا بما فيهم مرشحون مستقلون، للظفر برئاسة 30 بلدية مدينة كبرى، و51 بلدية مدينة، و519 بلدية أحياء ضمن المدن الكبرى، و403 بلديات أقضية و386 بلدية ناحية.

كما ينتخب الأتراك اليوم مخاتير آلاف الأحياء والقرى، و227 ألفا و624 عضوا للمجالس المحلية وهيئات المخاتير في البلديات.