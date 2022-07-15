5700 مشارك في “أردننا جنة” خلال عطلة العيد

محمد أبو الغنم- أعلن أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني أن عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة بلغ 5.7 ألف مشارك في عطلة عيد الأضحى التي امتدت خمسة أيام.

واكد الغلاييني لـ “الغد” ان الاقبال كان على رحلات اليوم الواحد خلال عطلة العيد، علما بأن عدد المشاركين في البرنامج كان يصل إلى 5 آلاف مشارك في اليوم الوحد خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن أكثر الوجهات استقبالا للمشاركين في برنامج اردننا جنة مناطق الشمال و مادبا وعراق الامير.

وبلغ العدد الإجمالي لزوار المواقع السياحية والأثرية في المملكة كافة من المواطنين والسياح العرب والأجانب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك نحو 73624 زائرا.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، أمس، بلغ عدد زوار البترا نحو 11.496زائر، وادي رم 6 آلاف زائر، عجلون 5500 زائر، جبل نيبو 4600 زائر، جرش 3700 زائر، في حين توزعت البقية على المواقع السياحية والأثرية والمتاحف في مختلف محافظات المملكة.

وأكدت الوزارة في تصريحات قبل عطلة العيد الأضحى المبارك، جاهزية المواقع السياحية والأثرية والاستعداد التام لمتابعة النشاطات السياحية خلال العطلة.

وبينت أنها اتخذت بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، العديد من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع لاستقبال المواطنين والسياح العرب والأجانب وتقديم خدمات سياحية مميزة لهم.

وأشارت الى وضع خطة كاملة وتشكيل فرق ميدانية مناوبة من الجهات المعنية خلال عطلة العيد، لمتابعة الإجراءات والخدمات المقدمة للسياح والزوار على مدار الساعة، بالإضافة إلى التواصل مع القطاع السياحي، وتلقي الاستفسارات والمقترحات للوصول إلى أفضل الخدمات.