573 مليون دينار الأرباح النصفية للشركات في البورصة

عمان- ارتفعت الأرباح الصافية بعد الضريبة للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية إلى 2ر573 مليون دينار للنصف الأول من العام، مقارنة مع 8ر561 مليون دينار للنصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 2 بالمئة.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمان بسام أبو عباس: إن قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى من حيث الارتفاع في نسبة الأرباح لتصل الى 7ر40 بالمئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 6ر25 بالمئة، وأخيراً القطاع المالي بنسبة انخفاض 9ر4 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من العام 2018.

واضاف أن ما نسبته 4ر98 بالمئة من الشركات المدرجة والمتداولة في البورصة والبالغ عددها 188 شركة، زودت البورصة بالبيانات المالية للربع الثاني عن الفترة المنتهية نهاية حزيران الماضي ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام التقارير ربع السنوية.

واشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزامها بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.

ودعا الشركات المدرجة في البورصة إلى تزويدها بالتقرير المالي ربع السنوي المراجع من مدقق حساباتها خلال شهر من انتهاء الربع المالي.

وأكد أن البورصة عممت جميع التقارير على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بالإضافة إلى توفيرها للمستثمرين من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات نصف سنوية).

وبحسب البورصة، فإن الشركات التي لم تقم بتزويدها بالبيانات المالية المراجعة للربع الثاني عن الفترة المنتهية في نهاية حزيران الماضي ضمن المهلة المحددة، هي شركات مستشفى ابن الهيثم، والأمل للاستثمارات المالية، والترافرتين، ما استدعى إيقاف التداول بأسهم هذه الشركات منذ الخميس الماضي، لحين تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، استناداً على أحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

كما استمر إيقاف التداول بأسهم شركة الصناعات الكيماوية الأردنية لعدم تزويدها بالبيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018 والربعين الأول والثاني لعام 2019.-(بترا)