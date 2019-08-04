573.2 مليون دينار أرباح 198 شركة مدرجة في بورصة عمان

عمان- الغد– بلغت أرباح 198 شركة مساهمة عامة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد الضريبة 573.2 مليون دينار مقابل 561.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 2.3 %، وفقا لدراسة تجميعية لشركة “سنابل الخير” التابعة للبنك الإسلامي الأردني.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمان بسام أبو عباس “إن الأرباح الصافية بعد الضريبة للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية سجلت ارتفاعا في النصف الأول مقابل الفترة نفسها من العام الماضي”. ومن الناحية القطاعية، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث الارتفاع في نسبة الأرباح لتصل الى 40.7 %، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.6 %، وأخيراً القطاع المالي بنسبة انخفاض 4.9 %، وذلك مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وأشار أبو عباس، في وقت سابق، إلى أن الشركات المدرجة والمتداولة في بورصة عمان قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية للربع الثاني عن الفترة المنتهية في 2019/6/30 ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام التقارير ربع السنوية، واصفا الالتزام بالمرتفع، ويظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما يعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف أبو عباس، أنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان للعام 2018؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة في البورصة تزويد البورصة بالتقرير المالي الربع السنوي المُراجع من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني. كما أكد أبو عباس أن البورصة قامت بتعميم جميع التقارير على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بالإضافة إلى توفيرها للمستثمرين من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف سنوية).

وعلى صعيد التداول اليومي، فقد بلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 3.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1،911 عقداً. فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس بنسبة 0.03 %، لينهي عند مستوى 1869.53 نقطة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.54 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين، التبغ والسجائر 2.66 %، 1.59 %، 0.48 %، 0.28 %، 0.12 %، 0.02 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، العقارات، الخدمات الصحية، النقل، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، صناعات الملابس والجلود والنسيج 1.55 %، 1.28 %، 1.27 %، 0.70 %، 0.66 %، 0.61 %، 0.55 %، 0.55 %، 0.13 %، 0.07 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.84 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.65 %، الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 4.17 %، الأمين للاستثمار بنسبة 4.11 %، والعالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.00 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 6.25 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.00 %، الأردنية لضمان القروض بنسبة 4.88 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان بنسبة 4.55 %، ومناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.29 %.