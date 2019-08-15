58 ألف زائر للعقبة و 4 آلاف لمنطقة رم خلال عطلة العيد

احمد الرواشدة

العقبة – بلغ عدد زوار العقبة خلال عطلة العيد الاضحى المبارك وحتى نهاية اليوم الرابع من ايام العطلة 57 الفا و 705 زائرين قدموا بواسطة 9 الاف و640 مركبة صغيرة ومتوسطة وكبيرة في حين غادرها من الزوار عبر المعابر الدولية الى طابا وشرم الشيخ الفين و160 مسافرا فقط.

وبلغ معدل اقامة الزوار سواء في الفنادق او الشقق الفندقية او بشكل عام دون تحديد المكان ليلتين، في حين بلغ عدد الزوار الذين نزلوا في الفنادق من مختلف التصنيفات 12 الفا 696 نزيلا، وفي الشقق الفندقية 19 الفا و104 نزلاء، في حين بلغ عدد الزوار الذين خيموا 10 الاف و 982 زائرا، والذين اقاموا في منازل اقاربهم ومعارفهم 8 الاف و58 زائرا، فيما بلغ عدد سياح اليوم الواحد والذين امضوا يوما واحدا فقط في العقبة دون مبيت 7 الاف و561 زائرا.

وبلغ عدد زوار وسياح رم الذين امضوا عطلة عيد الاضحى المبارك فيها 4239 زائرا وسائحا، منهم 2306 من العرب والاردنيين والف 933 من جنسيات اجنبية متعددة.

وشهدت النشاطات الثقافية التي اعدتها سلطة العقبة الخاصة ووزارة الثقافة في مختلف مناطق العقبة ولواء القويرة، اقبالا كبيرا من المواطنين والزوار، حيث قدمت عددا من الفرق الفنية الشعبية الفلكلورية وصلات فنية وغنائية فلكلورية، فيما قدم الفنان الاردني سعد ابو تايه حفلتين غنائيتين في مدينة العقبة ولواء القويرة.

وكانت سلطة المنطقة الخاصة وبالتعاون مع مختلف الاجهزة المعنية، قد نفذت خططا لتعديل مسار بعض الشوارع التي تشهد اكتظاظا احيانا، كما خصصت عدة اماكن لتوقف الحافلات الكبيرة خارج وسط المدينة من اجل منع حصول اي ازدحام مروري.

وشملت الخطة القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية، وتوفير الكوادر اللازمة لخدمة الشواطئ والساحات وأماكن الترفيه وتشغيل المرافق والمتنزهات العامة ومتابعة النشاطات الفنية والترويحية في محافظة العقبة.

وبذلت كوادر الرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جهودا اضافية، تمثلت بتشديد الرقابة على أسواق المواد الغذائية والمطاعم والمنشآت الغذائية، من خلال فرق التفتيش الغذائي التي تعمل على مدار الساعة.

ونفذت السلطة من خلال مفوضية البيئة مبادرة “اتركها نظيفة ” للمرة الرابعة على التوالي في الاعياد عبر حملة تنظيف طالت مركزي جمرك وادي اليتم ووادي عربة والمناطق المحيطة بهما، شارك فيها كوادر من مديرية البيئة في السلطة والشرطة البيئية ومجلس الخدمات المشتركة وشركة اورباسير ومديرية شباب العقبة ومبادرة اترك اثرا ومجموعة القمر الكشفية وهيئة شباب كلنا الاردن. واستمرت الموانئ ” الرئيسي والحاويات ” والشركات ودائرة جمارك العقبة ومؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الزراعة ودائرة المواصفات والمقاييس بأعمالها المعتادة، باستثناء التوقف لمدة سبع ساعات في اول ايام عيد الاضحى المبارك.