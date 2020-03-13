58 إصابة جديدة بـ”كورونا” في قطر

الدوحة – أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وقالت الوزارة في بيان: ” ترتبط 54 اصابة بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين، وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة”.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 320 حالة.- (بترا)